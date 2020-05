Uomini e Donne, gesto estremo di Sirius: come umilia Gemma Galgani davanti a tutti

Francesco Fredella 19 maggio 2020 a

Una vera e propria tele-rissa. A distanza di sicurezza, ma con i toni molto accesi. È di nuovo Sirius, alias Nicola Vivarelli (il 26enne che da settimane corteggia Gemma Galgani) a prendere la scena nella puntata di oggi di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L’ufficiale della Marina Mercantile abbandona (clamorosamente) lo studio. Una vera doccia gelata per Gemma. Ma facciamo un piccolo passo indietro: Sirius dice di esserne innamorato della Dama torinese, nell’ultima esterna - addirittura - le dice di lasciarsi andare un po’ di più. Oggi a Uomini e Donne sembrano cambiare le cose. Tutto al contrario. Sirius lascerà lo studio. Forse solo per pochi minuti. Ci svelano che ci sarà un fuoriprogrmma fortissimo. In mezzo a tutto questo Valentina Autiero scoppierà in lacrime dopo l’attacco di Gemma. Tra loro andrà in onda una lite senza precedenti.

