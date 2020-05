Uomini e Donne, Gemma Galgani e il nuovo corteggiatore: "Sfido Sirius", finisce malissimo e lo cacciano

Francesco Fredella 26 maggio 2020 a

a

a

Si chiama Alfonso. È il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani e sfida Sirius: a Uomini e donne accade di tutto. “È una vita che aspetto questo momento, quello di conoscerti" - dice il nuovo corteggiatore - Adesso c’è pure Nicola… Per me sei una donna bellissima". Alfonso si presenta. “Ho 66 anni, non so che impressione ti faccio. Gemma ama gli uomini più giovani di lei. Io ho 66 anni e sono più giovane. Sei una donna molto bella, io sono uno sportivo, un musicista, so cucinare bene e non so Nicola se lo sa fare!”, dice il neoarrivato. “Cara Gemma ti voglio mettere in crisi! Sono convinto che se mi fa rimanere..”, rimarca. Ma la Dama torinese non è convinta. Gemma non vuole ballare con lui. Lo caccia. Allora è davvero innamorata di Sirius? Si. Pare proprio di sì. Tina, però, continua ad attaccare Gemma. La giovane età di Sirius sarebbe il vero campanello d’allarme.

Uomini e Donne, il "like" galeotto: Gemma Galgani sbrocca, brutalizzata la Autiero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.