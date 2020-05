Detto Fatto, dopo "igienizzare la passera" ecco "non parlerei di farfalline": gelo da Bianca Guaccero

27 maggio 2020 a

"Allora, ragazze... ditemelo, come si fa a igienizzare la passera?". La gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto su Rai 2 è già un super-cult: lancia la pubblicità, lascia il microfono aperto, si rivolge alle due esperte di pulizie presenti in studio - Titti e Flavia - ed il resto è storia. Bene, nella puntata del giorno successivo, quella del 26 maggio, ci si aspettava un riferimento a quanto accaduto: una battuta, volendo delle scuse. E invece no. Nemmeno quando ha introdotto nuovamente Titti e Flavia: "Non ci sono, sono sparite? Mi hanno fatto uno scherzo! Prendete posto. Ci darete tanti buoni consigli. Ieri, grazie a voi, abbiamo imparato a sanificare le mascherine monouso. Ci avete fatto vedere anche come fare il gel disinfettante. Ci hanno scritto in tanti", ha affermato la Guaccero. Peccato che poi si arrivato Jonathan Kashanian, che nel mezzo di un dialogo con la Guaccero le si è rivolto affermando: "Non sei nella posizione di fare certe cose". La conduttrice ha replicato scherzando: "Non c'è mai fine al peggio". Non era chiaro, però, se il riferimento di Jonathan fosse alla "passera". Chiarissimo, invece, il riferimento di Carla Gozzi: "Bianca, se fossi in te, non parlerei di farfalline dopo quello che hai detto ieri...". Imbarazzo in studio.

