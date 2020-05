Uomini e Donne, Armando Incarnato umiliato da Jeanette? Reazione-choc: sbrocca, se ne va, il caos

27 maggio 2020 a

Scene impensabili a Uomini e Donne di Maria De Filippi, nella puntata in onda su Canale 5 in cui l'Alchimista si è svelato. Il protagonista, però, in questo caso è Armando Incarnato, che ha lasciato furibondo il programma dopo un "chiarimento" con Jeanette durato solo pochi secondi. Tutta colpa di alcune foto che testimoniavano la presenza della ragazza a casa di Armando durante la quarantena: lui non ha negato ma ha spiegato che Jeanette li aveva chiesto di stare a casa sua perché, vivendo in una casa piccola, si sarebbe rilassata. Ma quelle foto, tra gli altri, sono state ferocemente criticate anche da Gianni Sperti, che ha accusato Armando di essere d'accordo con Jeanette senza sapere però che Incarnato era a conoscenza della presenza dell'ex in trasmissione. Erano infatti tre settimane che non si sentivano più dopo un duro litigio.

“Maria – ha detto Incarnato alla De Filippi -, io sono stanco. O si arrende quando mi vede camminare mano nella mano con un’altra donna fuori... Ma se mi vuole e fa queste cose per me io lo sposo capire... Se lei mi fa queste cose perché mi odia io mi trasformo”. Il punto è che secondo Armando, Jeanette avrebbe fatto quelle foto per metterlo in cattiva luce e fargli dei dispetti. La situazione è precipitata quando Jeanette si è collegata e ha urlato: "Armando, ma chi ti vuole?". Parole che hanno scatenato il Cavaliere: "Per sette anni da quando ero fidanzato con due persone contemporaneamente ha sempre fatto la stessa cosa - ha attaccato riferendosi alle foto -. Sette anni d’inferno nella mia vita e me la sono ritrovata di nuovo qua dentro", ha sbottato Incarnato per poi lasciare lo studio, rimasto in un silenzio irreale.

