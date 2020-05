Vieni da Me, gelo dalla Balivo: "Mi piace quando muovi il cu****", disastro mentre intervista Memo Remigi

28 maggio 2020 a

Un momento di profondo imbarazzo per Caterina Balivo e Rai 2 nel corso dell'ultima puntata di Vieni da Me. Già, perché ospite in collegamento, in occasione del suo 82esimo compleanno, c'era Memo Remigi. E mentre il cantante parlava con la conduttrice, si apre anche un collegamento con il rapper Gionnyscandal: obiettivo, una peculiare intervista a due. Peccato però che in quel momento, dalla regia, parta per errore l'audio della canzone del rapper Pesca. Il cui testo recitava in diretta tv, sovrapponendosi alle voci: "Ma mi piace quando muovi quel cu*** grande come Ariana. Sei italiana o brasiliana". Gelo in studio, evidente l'imbarazzo della Balivo, che afferma: "Non ci credo che sta accadendo davvero... Questa canzone non doveva andare in onda, lo avevamo detto con gli autori, ma se nessuno lo dice a Mr Paul", ovvero il responsabile delle musiche della trasmissione. E ancora, la Balivo aggiunge: "Memo, in teoria doveva essere il tuo regalo...". Ma il paroliere, divertito e per nulla offeso, replica: "Grazie per il regalo". Il fuoriprogramma si conclude con le risate di tutto lo studio.

