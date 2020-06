Io e Te, ritorno mostruoso per Pierluigi Diaco su Rai 1: vette insperate, festa a Viale Mazzini

Francesco Fredella 02 giugno 2020 a

Io e te fa il botto, buona (anzi ottima) la prima puntata. E’ tornato in diretta su Rai 1 Pierluigi Diaco. Il suo programma, un vero gioiellino della televisione pubblica, vi terrà compagnia per molti mesi. La partenza è stata un vero boom. Si tratta del miglior esordio e la miglior prima puntata di un programma nella fascia tra le 14-15.40. Diaco, con Io e te, supera l’11% di share e 1,6 milioni di spettatori. Mica poco! Un risultato che piace anche ai vertici di viale Mazzini. Il giornalista promosso a pieno titolo. Con lui, da quest’anno, l’amatissima Katia Ricciarelli e poi Santino Fiorillo, che ha esordito in video nella scorsa edizione. Anche lui è stata un’altra grande sorpresa perché con la sua travolgente simpatia ha conquistato da subito il pubblico.

