Vieni da Me, addio Caterina Balivo? Voce esplosiva in Rai: chi prende il suo posto

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Marco Liorni al posto di Caterina Balivo? Manovre televisive in corso. Se ne parli giorni in viale Mazzini. Ma sono solo indiscrezioni. Nulla di più. Liorni, che è al timone da due anni di Italia Sì, potrebbe posizionarsi nella fascia pomeridiana di Caterina Balivo (che ha annunciato nei giorni scorsi di volersi fermare dopo lo stop a Vieni da Me). TvBlog lancia il toto-nomi sul possibile sostituito della Balivo (oltre a Liorni). “I nomi in ballo, al momento, stando alle informazioni in nostro possesso, sarebbero quelli di Marco Liorni, di Gabriele Corsi, di Pierluigi Diaco e di Alessandro Greco”, si legge sul sito di televisione. “Il primo (favorito), assistito dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta, è attualmente in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta con Italia sì il sabato pomeriggio e al mattino dal lunedì al venerdì”: si tratterebbe, in pratica, di Liorni. Che piace molto al pubblico di Rai 1. Intanto, da settembre - sempre alle 14 - tornerà il talk di Milo Infante. Chi sfiderà in quella fascia?

