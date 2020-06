Uomini e Donne, lite di gelosia tra Giovanna e Sammy. Anche Gianni Sperti e Gemma contro la Abate

04 giugno 2020 a

a

a

Giovanna Abate e Sammy Hassan lasceranno Uomini e Donne non proprio nel migliore dei modi. Gianni Sperti ha definito la tronista “maleducata”. Ma cosa è accaduto? Sammy infatti si è intromesso nell’uscita fra la tronista e Davide Basolo. Hassan ha stuzzicato tutti e due, se n’è andato dopo un po’.

"Attenzione, perché...". Gemma e Sirius, stavolta si esagera. Sconcerto in studio, deve intervenire la De Filippi

Giovanna in un secondo momento ha chiamato Davide perché non le è piaciuto il modo in cui si erano lasciati: gesto che Basolo ha molto apprezzato ma che ovviamente in puntata ha dimenticato perché con Sammy ha pensato solo ad aggredirlo. “Secondo me – queste le parole di Gianni Sperti – Davide che definisce maleducato Sammy si sbaglia, perché per me la maleducata è stata Giovanna: è vero le risate che si è fatta lei, perché lei qualsiasi cosa fa Sammy ride, però sei in esterna con un altro uomo e non avresti dovuto…”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.