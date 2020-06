Uomini e Donne, terremoto su Pago e Serena: Alessandro Graziani svela tutta la sua verità

05 giugno 2020 a

Alessandro Graziani si sfoga in una intervista su Uomini e Donne Magazine su Serena Enardu e Pago. Oggi l’ex corteggiatore ammette di essersi sentito accusato e giudicato. “Tutto questo è successo solo perché qualcuno ha cercato di farsi luce approfittandosi di me. Forse ancora si scambia la mia pacatezza per poco carattere e allora si cerca di usarmi come capro espiatorio pensando che io subisca e non reagisca”, Graziani ci tiene a precisare che non ha mai mentito su nulla, ma che ha “semplicemente omesso dei dettagli”. Graziani ammette di essere stato anche più volte invitato nelle trasmissioni per parlare della storia di Pago e Serena e di aver sempre rifiutato.

Raccontando ora la sua verità riguardante la conoscenza con Serena dopo Temptation Island Vip. “Ho provato a evitare un allontanamento, finché lei si è appigliata tirando fuori anche la mia decisione dei giorni prima di non farla venire a Sabaudia, dicendomi che avvertiva che anche da parte mia ci fosse un allontanamento. Ho capito che voleva trovare un modo per chiudere ed essendo io il più infatuato tra i due, mi sono fatto da parte”, confessa ancora Graziani nella sua intervista. Oggi l’ex tentatore ribadisce di non aver mai avuto una storia d’amore con Serena.

