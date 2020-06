Beppe Convertini frena su Ballando con le stelle e Tale e quale Show: "Seguo la mia linea (verde)"

Francesco Fredella 10 giugno 2020 a

Niente Ballando con le stelle. E neppure Tale quale show. Adesso, per Beppe Convertini ci sono solo due obiettivi: Terzo tempo, il nuovo programma che condurrà con Anna Falchi, e Linea Verde. “Voglio fare di nuovo quel programma a partire da settembre”, assicura l’attore - conduttore di origini pugliesi. “Lina verde mi ha dato la possibilità di girare l’Italia conoscendo borghi bellissimi ma non come farebbe un turista”, racconta al telefono Convertini. Insomma, frena su ogni tipo di altro format. Compreso un reality. E se gli proponessero Pechino Express? “Direi no”, assicura Convertini.

