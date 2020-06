I Fatti Vostri, terrificante gaffe di Magalli: "Almeno nell'abito...", battutaccia sulla verginità della Morise

11 giugno 2020 a

Ancora una volta una gaffe di Giancarlo Magalli, che questa volta ha visto protagonista, suo malgrado, la bella Roberta Morise. Il tutto ovviamente a I Fatti Vostri, la trasmissione che conduce su Rai 2. Il conduttore romano non è nuovo a mandare frecciatine all'indirizzo di colleghi e ospiti - e si pensi a tutta l'infinta querelle con Adriana Volpe - e questa volta è toccato alla conduttrice calabrese. Lei indossava un abito bianco e Magalli ha detto: "Direi virginale, almeno nell'abito". Ovvio il gelo in studio. La Morise, da par suo, non ha reagito né commentato. Già, meglio il silenzio. Insomma, vergine soltanto nell'abito: non il massimo, da parte di Magalli.

