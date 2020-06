Che tempo che fa, Fabio Fazio a Raitre non basta. Svolta grillina, "Così Telekabul si trasformerà in TeleFatto"

11 giugno 2020 a

Tempo di grandi manovre in Rai. Lo scrive il Giorno che sottolinea come viale Mazzini per mettere a punto i palinsesti televisivi per la prossima stagione autunno-inverno che saranno ufficializzati il 1° luglio, ha una sola certezza: la tv di Stato per la ripartenza post Covid-19, si affida ai suoi volti storici. Tra questi anche Fabio Fazio: per lui è in corso un altro trasloco di rete.

Il conduttore di Che tempo che fa, dopo essere passato da Rai 3 a Rai 1 e poi essere transitato per Rai 2 col suo programma, ora tornerà alla terza rete del neo-direttore di rete Franco Di Mare, vicino alle posizioni grilline che sta trasformando l'ex Telekabul in TeleFatto, ma proprio Franco Di Mare si è deciso ad accogliere il ritorno del 'figliol prodigo', Fazio con Che tempo che fa.

