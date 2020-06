Io e Te, Rita Dalla Chiesa sconvolge tutti: "Ho fatto l'amore proprio lì"

11 giugno 2020 a

Rita Dalla Chiesa fuori dai denti, come mai si era vista prima d'ora. La conduttrice televisiva, ospite a Io e Te ha confessato: "Ecco dove ho fatto l'amore". Un racconto che ha spiazzato anche Pierluigi Diaco. I due stavano parlando di viaggi e della paura della giornalista di volare: "Quando prendevo l'aereo mi imbottivo di farmaci e non mi godevo la vacanza per il terrore del viaggio di ritorno. Per questo motivo, ho sempre preferito viaggiare in macchina o in treno". A quel punto è arrivata quasi spntanea la domanda maliziosa di Diaco: "È mai successo qualcosa di indicibile su un mezzo di trasporto, treno, aereo? Io direi anche risciò, ma non vorrei dire qualcosa di personale".





Poi la replica più che spontanea: "È accaduto, ovviamente nell'ambito di una relazione. Il posto era il vagone letto di un treno. Molto romantico, sei in due in uno spazio piccolo e dal finestrino entra la luce dei posti che attraversi. Ovviamente in stazione, bisogna tirare giù la tendina". Risate in studio.

