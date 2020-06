“La sfida più difficile dopo il Gf”, Enrico Contarin torna in tv

Francesco Fredella 18 giugno 2020 a

Pronti. Partenza. Via. Enrico Contarin, indimenticabile concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, torna in tv con uno show in una tv veneta. “Ogni puntata poi avrò degli “amici” del mondo della televisione e spettacolo i quali verranno a visitare la mia Jesolo e racconteranno aneddoti personali e progetti per il futuro”, racconta a Libero. “Ci sarà uno spazio per la cucina live, uno per i cocktail e addirittura un talent, jesolo beach talent, dove chi vorrà potrà esibirsi per mostrare il proprio talento”.

Poi ricorda il reality che lo ha reso celebre e dice: “E’ sicuramente la sfida più importante e difficile da quando ho concluso il GF ma credo sia l’unico modo per cercare di costruire la mia carriera post reality, anche perché i gossip non fanno per me e credo che solo con lo studio ed il talento si possa fare strada in questo mondo”. Il programma sarà dal giovedì alla domenica dal 25 giugno al 26 luglio per un totale di 20 date. Il sogno è quello una volta finito a jesolo portarlo in tutta italia a settembre non appena la situazione si sistema.

