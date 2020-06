Albano Carrisi, Romina Power e i fratelli Kocis e Taryn: "Troppo diversi", 40 anni dopo, la verità sulla storia

17 giugno 2020 a

Non tutti ricordano che Franco Carrisi, il fratello del più famoso Albano Carrisi, è stato negli anni 70 cantante con il nome d'arte di Kocis e insieme ad Al Bano, Romina Power e la sorella di lei Taryn Power ha realizzato anche una hit di grande successo in Italia ed Europa, Taca, taca banda. A distanza di quarant'anni, intervistato dal settimanale Oggi, svela la verità su una voce circolata per molto tempo tra fan e addetti ai lavori. Franco ha davvero avuto una storia con Taryn in un (pericolosissimo) intreccio familiare?

"Eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa. Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima", la prende alla larga Kocis. Che nega però il flirt con la bella Taryn: "Non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”. Meglio è andato ad Al Bano, con Romina, e poi con Loredena Lecciso, che Franco loda definendola "una donna perbene",

