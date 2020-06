Ballando con le Stelle, ciclone Alessandra Mussolini: "Aspettatevi di tutto", clamoroso in Rai

18 giugno 2020 a

E se Alessandra Mussolini gareggiasse a Ballando con le stelle? “Con me ci si può aspettare di tutto”, racconta al telefono. Il suo nome, in questi ultimi giorni, circola insistentemente. Alessandra, ex deputato, pare che sia corteggiata da reality e programmi tv. Ma frena sul Grande Fratello. E quindi il suo nome inizia a circolare per Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1: il cast è al completo, ma potrebbero essere rimescolate le carte in extremis. Quindi nelle prossime settimane ci potremmo trovare di fronte a novità. La Mussolini a Libero al telefono parla di quel Mambo interpretato a Domenica Live. Una performance da capogiro. Lei ha vestito i panni di sua zia, Sophia Loren. “Avevo timore del suo giudizio. Ma ho superato la prova”, racconta Alessandra Mussoli. Che la settimana scorso si è raccontata senza filtri da Barbara D’Urso. “In quel salotto mi sento a casa. Lei riesce a mettere a proprio agio gli ospiti come poche persone. E allora ho raccontato quello che sta vivendo mia madre in questo periodo”, conclude l’ex deputata.

