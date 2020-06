Tv Talk, Carlo Conti gela la Rai: "Dopo la morte di Frizzi, non lo farò mai più", una scelta definitiva

20 giugno 2020 a

Una scelta definitiva, quella di Carlo Conti. Scelta che forse non piacerà molto alla Rai e comunicata a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio su Rai 3: non condurrà mai più trasmissioni quotidiane, come L'Eredità, di cui fu al timone in passato. “Ho fatto una scelta precisa di rallentare, quello che è capitato a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare molto", ha spiegato Carlo Conti. Che poi ha aggiunto, tradendo un pizzico di nostalgia: "Lì significa cenare con le famiglie, essere di casa, ma ho preferito prendere un’altra strada", il riferimento ovviamente era per le trasmissione quotidiane. Insomma, Carlo Conti ha scelto di rallentare, lo aveva detto in passato e lo conferma: vuole più tempo per sé e per la famiglia. Con buona pace di Viale Mazzini, dove continua ad essere uno dei fiori all'occhiello.

