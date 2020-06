Domenica In, clamoroso autogol di Mara Venier ingessata: "Stop ironie". Eppure... si frega da sola

21 giugno 2020 a

Un piccolo controsenso in cui è incappata Mara Venier. E, si sa, il web non perdona. Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 21 giugno, la penultima della stagione. La mitica Zia Mara, tre settimane dopo l'incidente al piede, è ancora costretta ad andare in onda ingessata. E però, quando qualcuno fa ironia sul suo gesso, la conduttrice mostra un poco di stizza, insomma ha chiesto agli ospiti di turno di non ironizzare sulla fasciatura. E che è successo? È successo però che a parlarne, certo senza fare ironia, sia stata proprio lei: un monologo di qualche minuto sul gesso, appunto. E come detto, in molti su Twitter hanno fatto notare questo piccolo controsenso.

