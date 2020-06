Alessandro Meluzzi a Live: "Coronavirus, falsa pandemia. Un colossale imbroglio, malati pompati"

22 giugno 2020 a

a

a

Caos in studio a Live Non è la D'Urso per l'intervento di Alessandro Meluzzi. "Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto - spiega il professore riguardo al coronavirus -. Ora bisogna cominciare una narrazione diversa nei confronti del colossale imbroglio costruito anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia. Quando conteremo i numeri alla fine dell’anno, quelli dei morti generali, non solo quelli da Covid-19, capiremo che questa narrazione è stata distorta".

"Virus creato in laboratorio, perché anche la Francia è colpevole". I tre indizi: l'accusa sconvolgente di Alessandro Meluzzi



"Meluzzi io non sono d’accordo con quello che stai dicendo - si dissocia la D'Urso -. Falsa pandemia mi rifiuto di ascoltarlo. Tu non ci sei stato negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dove morivano anche i ragazzi". Ma Meluzzi insiste e punta il dito contro le cure: le vittime sarebbero state "pompate con terapie sbagliate e con l’ossigeno. Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Ci sono state terapie sbagliate".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.