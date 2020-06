Che tempo che fa, il big della Rai massacra Fabio Fazio: "Proprio lui parla?", parole pesantissime

23 giugno 2020 a

La replica alle dure accuse di Fabio Fazio, rivolte alla Rai e a chi “non lo avrebbe difeso”, arriva dal consigliere di amministrazione, Riccardo Laganà. “Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell’inaccettabile: da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti. Adesso basta”, aveva detto Fazio criticando la decisione Rai di limitare il potere degli agenti delle star Rai. “Contesto la parte in cui dice che i programmi in Rai non si possono più realizzare esclusivamente internamente... è tipica di chi non conosce il servizio pubblico Rai e la sua storia. Ecco perché suona stonata in bocca a Fazio. Proprio lui che ha condotto numerosi programmi di successo fatti interamente in Rai, anche di domenica”, scrive su Facebook scrive il rappresentate dei dipendenti Rai nel Cda di Viale Mazzini.

“La stragrande maggioranza dei successi della storia televisiva di Fazio sono targati esclusivamente Rai. Alcuni processi si possono migliorare certo, però mi pare oltraggioso e pericoloso per le professioniste e professionisti Rai, affermare in modo netto che la macchina è sempre bloccata, lenta e sempre meno capace. Chieda lui scusa all’azienda”, conclude Laganà

