Uomini e Donne, spunta blu per Sirius: tutto grazie a Gemma Galgani, fino a dove arriva

Spunta blu. Su Instagram Sirius, il corteggiatore giovanissimo di Gemma Galgani (a Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5), ottiene il riconoscimento ufficiale dal social. E’ un passaggio molto ambito da tutti. Sirius vola su Instagram con la bellezza di oltre 90 mila follower: un vero boom in pochissimo tempo dopo aver corteggiato Gemma. E’ successo di tutto in Rete. Sirius continua ad affermare di essere realmente legato a Gemma. Ci sarebbe anche stato un bacio,ma nulla di più. Forse si tratta di un bacio con la mascherina. Nei giorni scorsi sono stati avvistati a Roma, in pieno centro. Un giro per i negozio. Parola d’ordine: shopping. Ma la vera novità è che ci sarebbe stata una rottura clamorosa e improvvisa da parte di Gemma. Ci sta ripensando? E il popolo della Rete già immagina che possa esserci un’incursione a Temptation island.

