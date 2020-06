Striscia la Notizia, lo scandalo delle cinture di sicurezza: Sud e Isole, cifre sconcertanti

24 giugno 2020 a

Un piccolo-grande caso su cui ha puntato i riflettori Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di martedì 23 giugno. Si parla dell'uso delle cinture di sicurezza in automobile. Bene, pensate che le usino tutti? Niente di più sbagliato. Come rivela Erica Senza K nel servizio, a livello nazionale le cinture anteriori vengono utilizzate solo nel 61,2% dei casi. Ma, attenzione, al Sud e sulle Isole il dato è disarmante e crolla al 31,7 per cento. E l'inviata di Striscia la Notizia va a chiedere conto dei comportamenti delle persone indisciplinate a Reggio Calabria...

