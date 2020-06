Striscia la Notizia svela la truffa sulla sanatoria-immigrati: che disastro, il caso che imbarazza Teresa Bellanova

26 giugno 2020 a

Quando fu approvata, Teresa Bellanova accolse la sanatoria per immigrati piangendo, commossa, presentando il provvedimento come qualcosa di epocale, come un qualcosa di decisivo, almeno per lei, con un passato da bracciante. Peccato però che non tutto fili liscio. Almeno secondo Striscia la Notizia, che nella puntata in onda su Canale 5 25 giugno dedica un servizio proprio alle storture relative alla sanatoria-Bellanova. Ad occuparsene per il tg satirico è l'inviata Raje, che punta i riflettori contro alcuni problemi sorti dopo il via libera alla sanatoria per immigrati irregolari. Il punto è che anche in questo caso i furbetti sono già in azione. Il servizio mostra come qualcuno riesca a lucrare sulla sanatoria, a discapito ovviamente di immigrati e più deboli.

Striscia la Notizia, dubbi sulla sanatoria: il servizio

