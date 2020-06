Top Dieci, Carlo Conti è troppo per la concorrenza: ascolti tv, non c'è storia in prima serata

27 giugno 2020 a

a

a

Carlo Conti è il padrone assoluto della prima serata. Il suo Top Dieci su Rai1 stravince la gara degli ascolti tv di venerdì 26 giugno: il programma di classifiche ha intrattenuto una media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori per il 19% di share. Ovviamente Conti è stato avvantaggiato dall’assenza di una vera concorrenza, dato che è l’unico ad essere andato in onda con una trasmissione nuova, mentre le altre reti generaliste si sono affidate a proposte fuori concorrenza. Ma ciò non toglie il grande risultato di Conti, che si conferma una certezza in prima serata. Da sottolineare anche il risultato di Maurizio Crozza, che sul Nove ha confermato il seguito ormai fidelizzato con il risultato di oltre un milione e centomila spettatori per il 5,4% di share.

“Con il 99% delle donne…”. Top Dieci, imbarazzo in diretta: la stoccata di Magalli, Carlo Conti sulle spine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.