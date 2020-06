Romina Power a Domenica In sconvolta in diretta: "Dovevo morire io al posto di mia sorella Taryn"

28 giugno 2020 a

"Quando prendo un impegno, lo mantengo”. Romina Power giustifica così la sua presenza in studio a Domenica In nonostante il gravissimo lutto che l'ha colpita ieri. La sorella minore Taryn Power è morta ieri in Wisconsin e l'intervista con Mara Venier non può non affrontare questo gravissimo dolore personale. "Oggi la leucemia si cura in molti casi ma per Taryn non c’è stato nulla da fare”. "Non dovrebbe mai morire la sorella più giovane prima di quella più anziana“, è stato uno dei passaggi più intensi di Romina, una vera confessione a cuore aperto. "Lei è sempre stata più brava di me, anche sul lato artistico".

