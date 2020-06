Caterina Balivo ed Elisa Isoardi tagliate dalla Rai, ecco il vero motivo: "Paura dell'Antitrust"

30 giugno 2020 a

Dietro il taglio di Vieni da me di Caterina Balivo e La prova del cuoco di Elisa Isoardi c'è una indagine dell'Antitrust che ha spaventato la Rai. A rivelarlo è Paolo Bassettti, il manager ex ad della Endemol Shine e oggi ad per Italia e Spagna del colosso delle produzioni Banijay, guidato dal fratello Marco. Banijay sta per acquisire proprio la Endemol, sfiorando il monopolio delle produzioni televisive in Italia e nel resto d'Europa, tra reality show e altri format. In Rai, Endemol copre il 69% delle produzioni Rai, 1.923 ore di trasmissioni.

Ma "in Inghilterra, Francia e Germania produciamo con la tv pubblica 7-8 volte più che in Italia. Senza polemiche - spiega Bassetti a il Messaggero -. Il conteggio delle ore è ingannevole: 450 ore l'anno di Vieni da me costano quanto tre ore di fiction". Ma proprio per questo la Rai avrebbe deciso di disfarsi di qualche produzione per la prossima stagione: "In vista dell'acquisizione di Endemol l'Antitrust sta controllando le nostre aziende e tutto il mercato italiano. La Rai però, senza attendere - come avrebbe dovuto - il giudizio, ha tagliato La prova del cuoco a Endemol e Vieni da me a Banijay. Lasciando molte persone senza lavoro", è l'accusa di Bassetti.

