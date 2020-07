Temptation Island, dove si fa "spalmare" Manila Nazzaro: raptus di Lorenzo Amoruso, minuti di follia

Francesco Fredella 10 luglio 2020 a

La coppia che nella prima puntata non aveva ricevuto alcun video dell’altro, ora viene messa a dura prova. Siamo a Temptation Island, programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Durante il falò il “saggio” Lorenzo Amoruso, l'ex calciatore, come viene chiamato dai compagni di avventura, vede un video della sua compagna Manila Nazzaro si fa mettere la crema solare “fino all’osso sacro” (per usare le sue parole). Manila poi si confida con le altre fidanzate evidenziando le problematiche della coppia per quanto riguarda una futura convivenza: “Non posso dipendere da un uomo e trasferirmi lasciando Roma e il mio lavoro”. Lorenzo, chiaramente infastidito ed alterato, chiude il video: “Mi basta questo, io non lascerò mai Firenze perché ho il mio lavoro, il mio business e i miei amici”.

Dopo queste affermazioni Lorenzo sembra tranquillizzarsi e decide di riprendere la visione del video. La situazione non migliora: Lorenzo appare visibilmente ingelosito dai modi di fare della sua compagna che vede giocare con i tentatori e divertirsi. “Dobbiamo essere meno buoni, siamo troppo signori. I buoni poi passano per fessi”, tuona con gli altri fidanzati. Dal canto suo Manila non vedrà alcun video del suo Lorenzo nemmeno durante questo falò. E Lorenzo, al ritorno del villaggio, è completamente fuori di sé: urla e accuse per lunghissimi minuti.

