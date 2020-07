Io e Te, Katia Ricciarelli e la frase da brividi su Pierluigi Diaco: "Poi mi bastona", cala il gelo su Rai 1

22 luglio 2020 a

Ancora show, ancora imbarazzo, ancora botta-e-risposta a Io e Te di Pierluigi Diaco, il programma del pomeriggio in onda su Rai 1 campione di ascolti e di gossip. La querelle è ancora quella tra il conduttore e Katia Ricciarelli, ospite fissa per la posta del cuore. Diaco come ogni giorno ha cantato la sigla del programma, mimando gesti scherzosi nei confronti della ex moglie di Pippo Baudo. E finita la musica, Diaco ha presentato la Ricciarelli così: "Colei la quale, più di tutti, condivide con me lo spirito del programma". Insomma, affiatatissimi. Eppure poco dopo, nel corso della diretta della puntata di Io e Te, la Ricciarelli ha lanciato quello che potrebbe essere interpretato come un piccolo segnale di insofferenza nei confronti di Diaco. Dopo averlo involontariamente interrotto mentre parlava, si è subito scusata: "Non voglio interromperti, sennò poi mi bastoni". Da par suo, Diaco ha subito smorzato la tensione: "Io adoro essere interrotto da te". E lo spettacolo continua...

