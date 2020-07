Temptation Island, raptus di Antonella Elia: "Non mi toccare, schifoso. Mostro, vergognati". Diluvio di insulti a Pietro

Francesco Fredella 29 luglio 2020 a

a

a

Faccia a faccia di fuoco. Succede di tutto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, a Temptation Island, nella puntata condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5 martedì 28 luglio. “Mi sento triste perché non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non riconosco. Io credo che lui abbiamo fatto così perché io ho parlato del mio ex Fabiano. Si è trasformato in qualcosa che è inaccettabile, mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili”, tuona la Elia. “Sei un mostro, dovresti vergognarti. Non mi toccare, schifoso”. Ma a Pietro non piace che Antonella continui a parlare del suo ex Fabiano. “Antonella non è normale che lui abbia ancora le chiavi di casa tua, tu non hai una mentalità larga ha una mentalità stron*a. Elia io a te me te magno”, dice Delle Piane. Serve a poco: Antonella crolla. “Ho anche detto che sei l’unico uomo che ho pensato di sposare”: una frase choc. Che lascia Pietro senza fiato. Sembra che abbia baciato in segreto la tentatrice Beatrice.

Uomini e Donne, un terremoto: ecco chi sta baciando Alessandro Graziani. Giovanna spappolata

"Da casa di riposo. Di notte piangeva perché...". Sputt*** totale per Antonella Elia, il suo uomo tira fuori tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.