Mediaset, impensabile Rita Dalla Chiesa: "Tanto non mi chiameranno". Quale posto vuole, evviva l'onestà

Mancano ormai poche settimane al ritorno del Grande Fratello Vip, previsto per settembre su Canale 5. La conduzione è sempre di Alfonso Signorini. Ma non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Wanda Nara, l'opinionista che non farà parte del prossimo cast. E ora, per quella figura, arriva una pesantissima autocandidatura, niente meno che quella di Rita Dalla Chiesa. Intervistata da CheTvFa, la conduttrice in modo molto franco, quando le hanno chiesto se le piacerebbe, fare l'opinionista del prossimo Gf Vip, ha risposto: "Quello sì, molto. Sull’ultimo GF Vip ne avrei avute molte da dire... Arrivavo a parlare da sola oppure a mandare messaggi al capo progetto, Andrea Palazzo, con il quale siamo amici... Sicuramente però non chiameranno me, me lo sono messa in testa", ha concluso. Insomma, la Dalla Chiesa si mostra scettica, pessimista. Eppure Mediaset farebbe bene a prendere in considerazione questa auto-candidatura.

