Attilio Romita, quella inattesa voce in Rai sull'ex mezzobusto del Tg1

Non lascia i ferri del mestiere. Attilio Romita, storico volto del Tg1 delle 20, festeggia il compleanno con il pensionamento. Bye bye Rai. Romita - mezzobusto imitatissimo per il suo aplomb - dopo diversi anni al Tg1, è tornato in Puglia (sua terra d’origine) per guidare il TgR. E lì, tra breaking news e dirette, ha conosciuto Mimma: una bellissima donna che ha rapito il suo cuore (dopo la fine del suo precedente matrimonio). Attilio, definito da molti colleghi “cintura nera del gobbo”, sembra che sia pronto a tornare in tv. Chi lo conosce bene giura che presto i suoi impeccabili outfit (molti doppiopetto) siano già in lavanderia. Non si sa ancora dove e quando lo rivedremo. Ma probabilmente prestissimo. Attilio non farà il pensionato.

