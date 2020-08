Reazione a Catena, disastro per i Ritentacoli: tre anni di allenamento per questa roba, Liorni se la ride

05 agosto 2020 a

Abbiamo ancora dei nuovi campioni a Reazione a Catena, il programma di Marco Liorni su Rai 1: si impongono i Ritentacoli (Marco, Antonello e Giancarlo) che hanno battuto al gioco dell'intesa vincente le Binario Tre, campionesse in carica fino a quel momento. Ma i Ritentacoli, novelli campioni, non hanno finito bene la loro prima puntata al vertice: al gioco dell’ultima catena non sono riusciti a portare a casa gli oltre 14mila euro in palio, nonostante anni di allenamenti. E non lo si scrive così per dire: i Ritentacoli, svelato Marco Liorni, si sono allenati per tre lunghi anni per realizzare il sogno di partecipare, che almeno per il momento è finito senza vittoria. La parola corretta che avrebbero dovuto indovinare era "cocca", ma non ce l'hanno fatto. "Riproverete", ha chiosato Liorni. Speriamo non abbiano bisogno di altri tre anni...

