Io e Te, il dramma che Pierluigi Diaco non aveva mai rivelato: "Ho sofferto di un male misterioso, le sessioni dal neurologo"

Giorno dopo giorno, Pierluigi Diaco nel corso di Io e te, il programma seguitissimo che conduce nel pomeriggio di Rai 1, rivela particolari privati, dettagli sulla sua vita di cui non sapevamo nulla. Anche drammatici: "Ho sofferto di un male interiore, sono andato da un neurologo", ha spiegato nel corso della rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli. Confessioni a cuore aperto, Diaco ha rivelato un momento molto doloroso della sua vita commentando una lettera di una spettatrice che soffre di attacchi di panico: "Ho sofferto di un male interiore, la depressione... Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell'anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati", ha raccontato. Infine, Diaco ha concluso affermando: "Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito", parole che hanno emozionato il pubblico.

