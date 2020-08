Uomini e donne, "dopo 11 anni che è seduta lì...": brutale umiliazione per Gemma Galgani, l'affondo di Giorgio Manetti

08 agosto 2020 a

a

a

Un gran rifiuto rivolto niente meno che a Maria De Filippi e al suo Uomini e Donne, il seguitissimo programma in onda su Canale 5. Un gran rifiuto firmato Giorgio Manetti, a lungo protagonista assoluto del dating-show Mediaset a causa della chiacchieratissima relazione, durata circa nove mesi, con Gemma Galgani. Il cavaliere, ora, pensa al cinema. Lo ha spiegato chiaro e tondo in una intervista al settimanale Mio, dove ha anche aggiunto di essere rimasto deluso per alcune dinamiche del programma della De Filippi: "Non tornerei a Uomini e Donne, anche se è stata una bellissima esperienza, che però nell’ultimo periodo mi ha un po’ deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche". Manetti, però, non ha voluto essere più preciso. Al contrario, Gemma Galgani continua a frequentare Uomini e Donne, recentemente è rimasta invischiata nella storia con Sirius. "Non saprei più cosa consigliarle, dopo undici anni che è seduta lì", ha commentato tagliente Manetti. Che riferendsi a Sirius ha aggiunto: "Se avessero creato una storia vera sarebbe stati da applausi". Cala il sipario, con tanto veleno.

Uomini e Donne, è sparita Gemma Galgani sparita: Sirius le piazza le corna? Conseguenze catastrofiche

Uomini e Donne, ma quale Gemma Galgani? Cosa spunta online: Sirius la "sotterra" così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.