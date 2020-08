Uomini e Donne, impensabile appello dell'ex Miss Italia: "Maria De Filippi, portami con te"

Francesco Fredella 10 agosto 2020 a

Sicuramente Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono i vincitori morali dell’ultima edizione di Temptation island. Sono usciti benissimo. In pratica hanno conquistato il pubblico. Adesso, Manila Nazzaro, a Blogo.it, ha detto che le piacerebbe collaborare con Maria De Filippi. “Se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello”, racconta. Una richiesta che ha tutto il sapore dell’appello. All’ex Miss Italia piacerebbe diventare opinionista di Uomini e donne: “Sarebbe bello, sarebbe un elemento nuovo, sarebbe simpatico”. E tra i suoi desideri c’è anche il ritorno in tv al Grande Fratello vip. “Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza al Gf vip. La mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”, continua Manila che fa riferimento ad un programma tutto suo in televisione.

