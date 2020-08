Pierluigi Diaco, Io e Te sospeso. Andrea Delogu gli telefona a La vita in diretta: "Grazie ma...", cala il gelo

31 agosto 2020 a

Pierluigi Diaco ha dovuto rinunciare alla messa in onda di Io e Te, che è stato sospeso dai palinsesti di Rai 1 a causa di un caso di positività all’interno dello staff. Un’autentica beffa per il conduttore che stava ottenendo ottimi ascolti, nonostante le polemiche che lo accompagnano da settimane per i suoi toni a volte un po’ bruschi. Ma la sua professionalità non è di certo in discussione, tanto che Andrea Delogu durante La Vita in Diretta Estate gli ha augurato di tornare presto in tv: “Tu sei un volto Rai molto amato, quindi se capita che questa settimana per controlli e sicurezza tu non possa andare in onda, sicuramente ti rivedremo in Rai con un tuo programma. Rassicuraci a riguardo”. “Ti ringrazio - è stata la replica di Diaco - ma non sono io a poterlo dire, deve essere un direttore di rete a decidere”. Per il momento infatti non vi è alcuna certezza sul futuro del conduttore di Io e Te, ma di sicuro in queste settimane ci sarà il tempo per provare a definire qualche proposta interessante per i vertici di Viale Mazzini.

Pierluigi Diaco, coronavirus a "Io e te": "Ho fatto il tampone, esito negativo. Ma non so se torneremo"

