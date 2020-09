La vita in diretta estate, "come sono ridotta oggi": Andrea Delogu, inquietante messaggio prima della diretta su Rai 1

02 settembre 2020 a

Siamo alle battute finali per Andrea Delogu e Marcello Masi alla conduzione de La vita diretta estate su Rai 1, programma arrivato alle ultime puntate: tra quattro giorni, i due cenderanno il posto ad Alberto Matano, da solo al timone della prossima edizione de La vita in diretta dopo la "cacciata" di Lorella Cuccarini. E la Delogu, in vista del traguardo finale, confessa di essere decisamente spossata. E lo dice chiaro e tondo ai suoi followers su Instagram. In calce a uno scatto che la ritrae in un vestito dorato, infatti scrive: "Raga sto uno straccio oggi, ma voi guardatemi così". Probabilmente, una giornata storta. Forse il sonno che la scorsa notte non è arrivato. Infatti la Delogu non sembra essere stanca per la conduzione de La vita in diretta estate, programma che per certo le mancherà.

"Ho paura a farlo, è una donna violenta". Prego? Così Masi sulla Delogu, gelo in diretta su Rai 1

