Ilary Blasi assente dalla tv? Clamorosa indiscrezione di Maurizio Costanzo: "A Mediaset si dice che..."

05 settembre 2020 a

a

a

Maurizio Costanzo ha parlato degli ultimi progetti televisivi di Ilary Blasi. Per lei, ha scritto il conduttore sulla sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, che per la showgirl dovrebbero esserci in futuro la conduzione di ben due programmi: “Voci di corridoio la vogliono favorita per il timone de L’Isola dei Famosi 15, che dovrebbe andare in onda agli inizi del 2021…Inoltre potrebbe condurre anche la prossima edizione de Lo Show dei record…”

"Cosa non torna su quelle persone in studio dalla Palombelli": Forum, lo "strano" sospetto di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha poi fatto i complimenti alla Blasi, scrivendo di essere sicuro che dimostrerà con i fatti di essere ancora uno dei volti di punta di Canale 5, nonostante questa sua lunga assenza dal piccolo schermo. “Ilary Blasi è un’affermata conduttrice e lo ha dimostrato di stagione in stagione, vincendo molte sfide importanti…Tra le ultime la conduzione del GF Vip, che ha abbandonato per scelte professionali e personali".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.