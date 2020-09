La Vita in diretta, "basta con quella roba": clamoroso, lo "sfregio" di Matano a Barbara D'Urso

08 settembre 2020 a

a

a

Clamoroso per La vita in diretta, il programma di Rai 1 tornato in onda ieri, lunedì 7 settembre, con al timone solo Alberto Matano. La concorrenza è quella di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, tornato in onda parimenti poche ore fa. Sfida "nuova", dopo l'allontanamento causa-sovranismo di Lorella Cuccarini da La vita in diretta. E questa sfida, Matano, la ha iniziata con un clamoroso "sfregio" alla D'Urso. Certo, non in diretta ma in un'intervista a Davide Maggio, dove il conduttore ha premesso: "Racconteremo la realtà, diremo la verità, informeremo con responsabilità ed empatia, saremo la voce dell’Italia intera, stavolta senza filtri, contemporanei e molto pop". Ed eccoci poi alla cannonata contro la collega: "Basta solite interviste, niente caffeuccio prima della diretta, non si ballerà il lento, non faremo finta di niente", ha commentato sornione. Già, "caffeuccio": il cavallo di battaglia di Carmelita. Insomma, si attendono repliche dal fronte D'Urso.

"Come sono ridotta oggi". Poco prima della diretta su Rai 1, l'inquietante messaggio di Andrea Delogu

La vita in diretta, tanti saluti alla Cuccarini: botto-Matano, chi porta in studio alla prima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.