Mattino 5, "forse Belen Rodriguez...". Insinuazione-vip da brividi, la Panicucci sbrocca: "Gravissimo, mi dissocio"

11 settembre 2020 a

a

a

La notizia è filtrata alla vigilia: Belen Rodriguez ha sbroccato con i paparazzi, che in quest'estate di gossip e di rottura con Stefano De Martino, presunti intreccio con Alessia Marcuzzi e cascata di flirt non le hanno dato pace. Una sfuriata, quando la hanno sorpresa in auto con il piccolo Santiago, e la minaccia di "rovinare" tutti i loro futuri servizi fotografici. Della vicenda se ne è parlato in studio a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. E contro Belen sono piovute aspre critiche da parte di Morena Zapparoli, che ha condannato il suo atteggiamento con i fotografi: "Non devi scappare, non devi trattare male i paparazzi. I paparazzi si trattano bene, è il rovescio della medaglia", ha affermato. Tesi un poco controversa, quella della vedova di Gianfranco Funari, da cui infatti la Panicucci ha preso le distanze: "In un momento di nervosismo ci può stare, la conosco, è una ragazza molto dolce". Ma non è finita. Successivamente, contro Belen si è scagliato anche Maurizio Sorge. Si parlava del flirt della showgirl argentina con Gianmaria Antinolfi, e Sorge ha insinuato che dietro potessero esserci stati altro interessi: "Potrebbe aver fatto una promozione al suo ristorante?", insinua Sorge. Parole che hanno fatto scattare la Panicucci: "Mi dissocio fin dall'inizio! Quello che dici è gravissimo, non mi trovi d'accordo e mi dissocio. Devi usare il condizionale", ha tagliato corto Federica Panicucci.

"Roba mai vista". Belen, sbroccata violentissima con i paparazzi: "Ve li rovino tutti", la brutale minaccia

"Ma auguri": Federica Panicucci nota il dettaglio, imbarazzo per Francesco Vecchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.