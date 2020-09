Sandro Piccinini, addio Mediaset e approda a Sky: "Un'emozione in più"

11 settembre 2020 a

Un volto nuovo entra nella squadra di Sky Sport. Sandro Piccinini, giornalista e commentatore Mediaset, sarà da quest'anno ospite fisso del programma condotto da Fabio Caressa che ogni domenica chiude la giornata di Serie A. “Sky Calcio Club”, "Sandro ci è venuto a trovare l'anno scorso - spiega Caressa - al Club, era stato un inedito, invece adesso diventerà un regola bellissima per la nostra squadra".

Piccinini è già nel clima: "Per me è una grande emozione entrare in questa nuova squadra, dove ritrovo tanti amici. Sky in passato per me è sempre stata una stimolante concorrenza. Aggiungo che mi fa piacere ripartire da Fabio perchè il mio ruolo di opinionista e commentatore l'ho iniziato a Teleroma 56, insieme a Michele Plastino. Proprio la stessa emittente dove ha iniziato Fabio: un intreccio pazzesco che per me significa tanto. Un'emozione in più".

