Pomeriggio 5, bomba di Elisa De Panicis dopo il bacio lesbo a Venezia: "Con Mila Suarez...", clamoroso

Il bacio sul red carpet a Venezia: un sentimento che sta nascendo. Ora Elisa De Panicis e Mila Suarez (entrambe ex gieffine) sono al centro del gossip dopo quel bacio. E ora la De Panicis spiega tutto e dice: “Sta nascendo un sentimento tra di noi”. “Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene”, racconta a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. “Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme. Ci stiamo frequentando”, dice la Suarez. La De Panicis, però, aveva svelato un flirt con Andrea Denver (modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip). Poi una storia lampo con Cristiano Ronaldo e nel 2019 una cena con il calciatore del Milan, Theo Hernandez. Mila, invece, nel 2013 ha corteggiato Eugenio Colombo a Uomini e Donne. Successivamente un flirt con Fabrizio Corona e con il fotografo Alex Belli.

