Chi vuol essere milionario, "prima o poi doveva capitare": spietato Gerry Scotti, terrorizza la concorrente

Colpo basso del mitico Gerry Scotti ad Antonella Alemanni, concorrente di Chi vuol essere milionario?, lo storico quiz in onda su Canale 5 giovedì 17 settembre. La concorrente era arrivata a quota 30mila euro dopo aver risposto in modo corretto a due domande tutt'altro che scontate. Ed eccoci insomma al quesito successivo, che chiedeva quali tra le parole indicate fosse stata inserita dalla Treccani come nuovo neologismo a giugno 2020. Antonella, dubbiosa, dunque ha chiesto aiuto al conduttore, "Chiedilo a Gerry". E Scotti ha rivelato che "la parola whatever it takes" è stata molto utilizzata quest'anno. Il riferimento era al "whataver it takes" pronunciato da Mario Draghi, salvare l'euro ad ogni costo. Che, ovviamente, non risale al 2020. E infatti Scotti, dopo che Antonella ha acceso la risposta, riconosce l'errore. Ma lo fa con il colpo basso citato in premessa, facendo temere alla concorrente di aver sbagliato risposta: "Prima o poi doveva capitare di fare un errore. Draghi ha pronunciato questa frase nel 2012. Ci sono voluti otto anni prima di entrare nella Treccani". Risposta esatta, prossima domanda, sospiro di sollievo per Antonella.

