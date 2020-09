Verissimo, terremoto Alessia Marcuzzi: rompe il silenzio sul flirt con De Martino, che bomba da Silvia Toffanin

19 settembre 2020 a

a

a

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 19 settembre, anche Alessia Marcuzzi, la collega Mediaset al centro di vorticose voci di gossip nel corso dell'estate, quelle relative al presunto flirt con Stefano De Martino che avrebbe segnato la rottura di quest'ultimo con Belen Rodriguez. E, per la prima volta in tv, la Marcuzzi ha scelto di rompere il silenzio su quelle voci, sempre smentite e negate con forza anche nello studio della Toffanin. Una testimonianza appassionata, quella di Alessia a Verissimo, dove spiega anche il dolore che le hanno procurato quelle malignità. Tutto falso, insomma. E su questo la Marcuzzi continua a non transigere.

Verissimo, un colpo pazzesco per Silvia Toffanin: chi porta in studio alla prima puntata, si punta in altissimo

"Gli abusi sessuali che mi hanno spinto all'autodistruzione": Lapo Elkann, sconvolgente racconto alla Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.