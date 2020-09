Striscia La Notizia, "non siamo pronti": Ficarra e Picone, terremoto a pochi giorni dal via

22 settembre 2020 a

Torna Striscia La Notizia e al timone del tg satirico di Canale 5, in onda lunedì 28 settembre, ci sono Ficarra e Picone. La coppia aprirà così la stagione autunnale, ma in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni i due si dicono emozionati: “Non siamo ancora pronti, ma se a Striscia ti prepari è peggio: se non sai cosa ti aspetta ti diverti di più…” commentano.

Per Ficarra e Picone è infatti la prima volta in assoluto che conducono a settembre. Solitamente la coppia è dietro al bancone per l'edizione primaverile. E a chi chiede loro se le belle Veline li sopportano ancora, Ficarra risponde: “A me sì, sicuro… Al mio collega non lo so, ma dubito…”, scherza per poi essere interrotto da Picone che si dice sicuro del contrario.

