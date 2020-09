Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e il sesso orale. La D'Urso a Pomeriggio 5: "Nomi noti coinvolti"

22 settembre 2020 a

“Sono sotto choc, durante la pubblicità ho preso il cellulare e mi sono arrivati un sacco di messaggi”. Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 promette grandi esclusive sulle chiacchierata sconvolgente avvenuta al Grande Fratello Vip tra Adua Del Vasco e Massimiliano Morra. I due hanno parlato di “un’agenzia che era come una setta, siamo traumatizzati a vita”: tra il suicidio di un produttore, i problemi di anoressia, il sesso orale non voluto e minacce varie, dietro a quanto accennato da Adua e Massimiliano sembra esserci un grosso caso con risvolti aziendali e forse addirittura politici. Di sicuro la d’Urso indagherà sulla vicenda, che sta interessando milioni di telespettatori: Barbara ha ricevuto messaggi da “persone che conosco a proposito di questa storia raccontata da Adua e hanno detto che sicuramente a breve usciranno un sacco di nomi noti coinvolti”. Non resta quindi che attendere, di certo c’è che questo caso diventerà un argomento trainante del palinsesto televisivo di Canale 5 tra il GF e i programmi della d’Urso.

"Sesso orale non voluto, il produttore morto, l'anoressia": Adua Del Vasco, la terrificante rivelazione. E ora che si fa?

