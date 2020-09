Pomeriggio 5, Barbara D'Urso sbrocca: "Basta col Demonio", la lezione alla madre in lacrime

24 settembre 2020 a

a

a

Anche Barbara D'Urso sbrocca. E ha infatti sbroccato - come non capirla - nel corso di Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 24 settembre. Ospite in collegamento una madre disperata per la figlia: la signora accusava un presunto predicatore di aver plagiato la ragazza. "Mia figlia è spenta - spiegava tra le lacrime -. Non è più lei. Lui le avrebbe detto che se non avesse seguito Dio sarebbe morta. Poi lei ha scoperto di avere un tumore e ha pensato che lui avesse ragione. Mia figlia ha dovuto smettere gli psicofarmaci per fare la chemio". E ancora, ha aggiunto: "Quell'uomo ha distrutto la mia famiglia, mia figlia non tornerà più quella di prima". Il punto è che la D'Urso non ha gradito, affatto, i riferimenti a Dio e demonio. Dunque, con voce decisa, ha affermato: "Tua figlia si riprenderà col tuo amore. Ma io non voglio più sentire nelle mie trasmissioni parlare di diavolo. Esiste la fede per chi crede e basta", ha concluso. Appunto, come non capirla.

Elisabetta Gregoraci, l'accappatoio si sposta e le “grazie” scivolano fuori. Disastro al GF Vip: la censura arriva troppo tardi | Video

“Io faccio un passo indietro”. Setta satanica al Gf Vip? I timori della Panicucci, un grosso caso in Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.