Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rimprovera Adua: "Non dovevi abbracciare Garko", paura del Coronavirus

25 settembre 2020 a

a

a

“Però non dovevi abbracciarlo”. Elisabetta Gregoraci ha rimproverato Adua Del Vesco, che al Grande Fratello Vip ha ceduto all’emozione e ha abbracciato Gabriel Garko, contravvenendo alle regole anti Covid. Certo, l’annuncio dell’attore è stato forte, fortissimo: ha deciso di fare coming out davanti a tutta Italia, svelando così il “segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito. L’abbraccio però ha un po’ preoccupato l’ex moglie di Flavio Briatore, che conosce benissimo il pericolo del Covid. “Ma ha fatto il tampone”, ha provato a rassicurarla Adua. “Non c’entra, era meglio evitare”, è stata la replica della Gregoraci. La Del Vesco era stata brava a non cedere con il fidanzato Giuliano, mantenendo le distanze. Ma con Garko non ha resistito: il momento è stato troppo forte dal punto di vista emotivo.

Adua Del Vesco incontra il fidanzato in giardino: "Basta col passato", messaggio in codice in diretta al Grande Fratello Vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.