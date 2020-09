Grande Fratello Vip: Gabriel Garko gela Signorini: "In un programma più consono", Ares Gate a Verissimo?

26 settembre 2020 a

Gabriel Garko ha rivelato “il segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito, e lo ha fatto al Grande Fratello Vip. Ma allo stesso tempo ha rimandato tutte le spiegazioni a Verissimo, dove sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 3 ottobre. Tra l’altro il coming out è stato solo sottinteso dall’attore, infatti Alfonso Signorini ha provato a strappargli qualcosa in più: “Ma qual è questo segreto di Pulcinella?”. Ma Garko lo ha fermato subito: “Ma lo devo spiegare proprio a te?”. A questo punto il conduttore lo ha assecondato: “Meglio spiegarlo in un programma più consono”. Che sarà Verissimo, con la Toffanin che ha messo a segno un grande colpo. Ma perché Garko ha deciso di fare coming out proprio ora? Un segnale forte, arrivato al termine della settimana in cui è scoppiato l’Ares Gate a causa di alcune chiacchierate tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno descritto una casa di produzione che li avrebbe traumatizzati durante la loro esperienza lavorativa in comune. Garko parlerà anche di ciò a Verissimo? Di certo il pubblico a casa lo spera, visto l’enorme interesse mediatico che si è creato attorno a questo caso.

