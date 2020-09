Striscia la Notizia, a poche ore dal via le pesantissime parole di Antonio Ricci (sul coronavirus)

28 settembre 2020 a

a

a

Questa sera, avrà inizio la 33esima edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico firmato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5. La coppia di conduttori che aprirà questa edizione sarà quella formata da Ficarra e Picone. A dicembre saranno sostituiti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che, a inizio marzo, passeranno il testimone alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Come l’anno scorso, Gerry Scotti e Michelle Hunziker chiuderanno la stagione.

“Siamo ignari di tutto”. Ficarra e Picone, ciò che nessuno sapeva su Striscia: fino all'ultimo minuto… cosa succede dietro le quinte

Lo slogan di questa edizione è “La voce dell’insofferenza”. Antonio Ricci ha spiegato così questa scelta: “L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile”, spiega l'autore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.